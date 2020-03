Deiva: il Comune ha istituito un parcheggio per bus e veicoli

di Guido Ghersi

La Giunta del Comune di Deiva Marina ha stabilito di istituire un parcheggio in Via Arenella per bus turistici, auto ed autocarri al fine di rispondere alle esigenze della sosta per l’estate.

Il parcheggio sarà attivo annualmente dal 1° aprile al 30 settembre. Nell’area ci sarà anche uno spazio dedicato a pubblico parcheggio riservato ad auto ed autocarri con portata massima complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

Nella stessa via sopra indicata, nella zona antistante il magazzino comunale, nello stesso periodo, sarà istituita un’area per la sosta dei bus turistici.