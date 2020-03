Coronavirus: il picco slitta; il ruolo dell’informazione

Numero dei contagiati ancora in crescita. Il picco sembra essere sempre dietro l’angolo; invece continua a slittare. E le norme per evitare il contagio si allungheranno inevitabilmente anche quando i numeri inizieranno a calare. Il mondo sportivo sembra essere più realista rispetto ad altri settori.

Gli anziani sono i più colpiti perché i più fragili, spesso affetti da patologie pregresse e gravi. Per anni si sono sentiti dire che il nemico è la sedentarietà e l’isolamento; invitati a fare passeggiate e frequentare centri sociali, coltivare amicizie a attività in comune; spronati a fare gite e viaggi in comitiva. In pochi giorni marcia indietro: tutti a casa magari davanti a una Tv che spesso terrorizza. Tutti d’accordo che occorra stare a casa, ma diciamo anche come evitare le conseguenze negative; ad esempio aumentando il numero di telefonate (gratuite) con amici e parenti; fare la ginnastica che ognuno è in grado di sopportare. C’è poi il discorso della spesa che dovrebbe garantire i prodotti cui le persone sono abituate.

Sembra che gli ascolti e la vendita dei giornali aumentino di pari passo con i contagi; tanto meglio se i positivi sono calciatori di serie A o personaggi localmente noti. Poi c’è un fiorire di esperti che rischia di superare il numero dei “maghi” del calcio.

Oggi tutto si trasforma in slogan che spesso diventano parole vuote, come “#iorestoacasa”. Perché non spiega a sufficienza che la difesa della nostra salute è affidata a noi stessi, che ne siamo i responsabili. Che evitare gli incontri ravvicinati evita i contagi. Ascoltare cronisti o intervistati che annunciano “non si sa più come farglielo capire di restare a casa”, è soltanto irritante.