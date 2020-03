Chiavari: famiglia in quarantena, per riattivare il gas arrivano i pompieri

La ditta del gas doveva riattivare il contatore ad una famiglia in quarantena abitante in via Bacezza a Chiavari. Impossibile entrare nell’appartamento situato al terzo piano. Fortunatamente però il contatore da riattivare è sul poggiolo. A questo punto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari a dare assistenza ai tecnici del gas che hanno raggiunto il contatore sulla scala loro messa a disposizione; dopo avere effettuato l’attacco sono ridiscesi utilizzando lo stesso mezzo.