Chiavari: Corso Dante, prosegue il restyling

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Restyling della pavimentazione e dei sottoportici di Chiavari. Dopo piazza Roma e via Vittorio Veneto, è il turno dell’ultimo tratto di corso Dante: questa mattina il sopralluogo del sindaco Marco Di Capua.

«I cantieri strategici della città proseguono, nel pieno rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’ultimo dpcm ministeriale – spiega il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua – Questa mattina ho voluto ringraziare di persona gli operai che stanno riqualificando i sottoportici di corso Dante lato monte, nel tratto compreso tra via Marsala e piazza Cavour. Anche per questo terzo lotto abbiamo previsto opere di manutenzione e recupero delle pavimentazioni e dei marciapiedi, mantenendo inalterate le caratteristiche cromatiche e decorative,

oltre al completo rifacimento dei sottoservizi: l’obiettivo è uniformare la zona alle caratteristiche proprie del centro storico. Inoltre, nei mesi scorsi le stesse vie sono state oggetto di interventi di sostituzione della pubblica illuminazione, tramite l’installazione di luci led a basso consumo energetico. Un miglioramento ulteriore per una zona molto frequentata di Chiavari».