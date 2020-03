da Facebook Francesco Olivari

Emergenza coronavirus: prime misure a sostegno delle attività commerciali.

Sospesa la quota Cosap per i mesi di marzo e aprile 2020. Se il tributo fosse già stato pagato, si effettuerà la riduzione sul tributo dovuto per l’anno 2021 o si provvederà al rimborso, in caso non fosse dovuto alcun tributo per l’anno 2021.

Le scadenze della Tari slittano al 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre 2020.