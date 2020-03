Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Emergenza coronavirus: aggiornamento situazione sanitaria. Asl 3 Liguria ci comunica in data odierna la positività al Covid-19 di un nostro concittadino da lungo tempo ricoverato in ospedale a Genova. I familiari sono in isolamento domiciliare e godono di buona salute e sono in contatto continuo con il medico curante e con Asl 3.