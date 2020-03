Bogliasco: domani sanificazione del territorio comunale

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Bogliasco informa che nella giornata di domani 19 marzo 2020, dalle ore 13 sino a fine lavori, proseguiranno, a scopo di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, una serie di interventi di sanificazione del territorio comunale.

Si interverrà con la stessa sequenza di lunedì scorso:

– zona centro

– zona Aurelia

– zona adiacente il fiume

– centro delle frazioni.

Il servizio verrà scortato dal ns. Ispettore Ambientale per poter verificare che tutto il territorio comunale sia coperto dall’intervento.

Si raccomanda alla cittadinanza tutta di non transitare nell’area oggetto di intervento per almeno 2 ore.