Asl 3: attivo lo sportello di ascolto e supporto psicologico

Asl3 ha attivato una nuova linea “amica”, durante l’emergenza Coronavirus, questa volta dedicata a genitori con figli in età scolare, oltre a donne in stato di gravidanza. Si tratta di uno sportello telefonico di ascolto e supporto psicologico a cura degli specialisti del Consultorio della Salute Mentale di Asl3. Gli esperti sono a disposizione dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri 010\849 6838 e 010\849 6872 per supportare i genitori sulle problematiche emergenti nei rapporti con i figli anche in relazione a una nuova modalità di convivenza quotidiana; le future mamme possono trovare anch’esse un riferimento per gli aspetti legati allo stato d’animo e per avere l’adeguato sostegno.