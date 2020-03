Sori: “illibrosalvalavita”, uscire di casa attraverso le pagine di un libro

Da Patrizia Biaghetti, “ilpigiamadelgatto”, riceviamo e pubblichiamo

In questo” tempo di peste”, i virus che stanno contagiando il nostro paese, sono il covid 19, il panico e la paura, questi ultimi fanno compiere azioni incontrollate e pericolose per l’incolumità di tutti.

Vi offriamo un metodo per aiutarci a combatterli.

Uscire di casa attraverso le pagine di un libro.

Accomodati su divani e poltrone, davanti al fuoco del camino e perché no, con un morbido gatto che fa le fusa sulle ginocchia, viaggiare per il mondo e i sentimenti, con gli abbracci di carta e i baci di parole.

Incontrare persone tra le pagine, condividere, arricchirsi.

Trasformiamo questo momento di incertezza in bellezza, per superare meglio gli attimi bui.

Incontriamoci a questo link:

http://www.giandeibrughi.it/libro-salvavita.html

Tornate a visitare la pagina in questi giorni di quarantena, aggiungeremo altri contributi di lettura.