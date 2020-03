Regione: Rosso pronto a battere i pugni sul tavolo (2)

“Sono di nuovo in Consiglio regionale. In questo momento drammatico per la nostra sanità torno pienamente in campo per aiutare con tutte le mie forze e sono profondamente grato all’avvocato professore Gerolamo Taccogna perché mi è stato sempre vicino con profonda amicizia e ha seguito il mio ricorso in tutti questi mesi fino all’accoglimento di oggi pomeriggio”.

E ancora: “Grazie a tutti per avermi sempre fatto sentire il vostro affetto e il vostro sostegno. Da domani ci sarà un aiuto in più che potrà difendere i nostri operatori sanitari e nostri malati, battendo i pugni su tutti i tavoli necessari”

Così Matteo Rosso dopo avere appreso di avere vinto il ricorso ed essere stato reintegrato in Consiglio regionale. A sostituirlo in via Fieschi era stato Augusto Sartori che ora dovrà restituirgli il seggio.