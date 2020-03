Recco: sarebbero 5 le persone positive ricoverate

Dalla sua pagina facebook, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha annunciato che in città vi sono due persone non contagiate in quarantena; due persone positive al San Martino e altre tre persone con problemi respiratori trasportate al San Martino, ma evidentemente ancora in attesa del risultato del tampone.

Il sindaco ha raccomandato ai concittadini di seguire fedelmente le prescrizioni; possibilmente non uscire da casa, lavarsi frequentemente le mani; mantenere la distanza dagli altri. La propria salute è affidata a noi stessi.