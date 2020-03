RASSEGNA STAMPA. Rapallo, positivo don Culoma

Oggi, martedì 17 marzo, auguri a Patrizio. Mercati settimanali: annullati, Santi protettori, per chi soffre di lombaggini: San Lorenzo (10 agosto). Parole: insabbiare (coprire di sabbia; figurato, bloccare l’iter di una pratica, in genere amministrativa o burocratica).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Coronavirus: “A Rapallo contagiato don Beppe Culoma, parroco di San Pietro di Novella”. “Andrea Nardini è rientrato in famiglia”; “Pattugliate riviera e vallate, denunce di vigili e polizia”; “A Lavagna il sindaco porta a medici e infermieri la preghiera della Madonna del Carmine”; “A Sestri pazienti positivi, corsa per ampliare i reparti ospedalieri”; “Moneglia ha raccolto 33.000 euro per l’ospedale di Sestri”; “L’Arinox si attiva per sostenere la asl 4”; “Le piscine chiuse lasciano a casa 250 lavoratori”. “A Rapallo Dj Rambo, Alfredo La torre, diffonde musica dalla terrazza di casa”; “A ‘Santa’ attivato il servizio di ascolto telefonico”; “Chiavari: cancellate le date di ‘Primavera Concerti'”; “Comuni accessibili solo su prenotazione”; “Uffici postali chiusi solo nei piccoli centri”; “Pesca, chiusi Giacopiane e Malanotte”.

Santa Margherita Ligure: edicolanti a Corte da 90 anni.

Camogli dice addio al professor Pietro Crovari. Recco: stop alle tribune da 2.500 posti, troppa incertezza sulla finale della Coppa dei Campioni.