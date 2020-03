Rapallo: Cianci, “Guerra agli arrivi clandestini da fuori città”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Domenico Cianci, in qualità di Amministratore condominiale, pone alla attenzione mediatica il continuo caso di arrivi notturni e clandestini di persone foreste presso i Condomini di tutta Rapallo.

A tutela della salute pubblica e nel rispetto delle importanti normative oggi vigenti utili a combattere la diffusione del Covid-19, Cianci si impegna a segnalare alle Forze dell’Ordine tutti i movimenti sospetti ed invita i Condomini a prendere contatto con lui al fine di evidenziare eventuali arrivi da fuori Città che comportino una violazioni alle regole in vigore.

Cianci sta collaborando con i colleghi Amministratori Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) di Rapallo al fine di meglio organizzare una puntuale segnalazione e comunicazione per il rispetto della salute pubblica all’interno degli stabili di tutta la Città invitando Tutti coloro che notano situazioni di sospetto di comunicarlo al proprio Amministratore di Condominio.