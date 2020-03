Rapallo: appello del sindaco “Anziani evitate di uscire”

Anche a Rapallo ci sono persone che creano assembramenti, ad esempio all’ingresso dei supermercati,m senza rispettare la distanza di un metro tra persona e persona, specialmente anziani., Le segnalazioni si sprecano.

Il sindaco Carlo Bagnasco interviene sull’argomento: ” Rivolgo un appello a chi ha genitori o nonni over 65 che non utilizzano internet e i social network: convinceteli a non uscire di casa. Se abitate tutti in zona, cercate di fare voi la spesa per loro. Oppure, utilizzate i servizi di consegna a domicilio messi a disposizione da diversi supermercati e negozi di alimentari. Il vostro aiuto è prezioso: facciamo in modo di tutelare il più possibile le persone anziane, che sono anche le più colpite dal Coronavirus. Ricordo anche che, per gli over 65 soli e senza parenti in zona, il Comune di Rapallo (Servizi Sociali – Consorzio Tassano) fornisce il servizio spesa a domicilio gratuito fino al 3 aprile. Gli interessati possono contattare il 334.64.12.924″.