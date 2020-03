Radio Club Levante cerca volontari motivati

Da Radio Club Levante riceviamo e pubblichiamo

Radio club Levante cerca volontari

Mai come in questi difficili momenti realizziamo di poter fare qualcosa per gli altri.

Per questo motivo, cerchiamo volontari generici, volonterosi e con un poco di tempo libero.

A questi, in questa fase temporanea di restrizione, garantiremo un inizio di contatto con un colloquio cui seguirà la necessaria formazione di base online.

L’associazione, che ha carattere regionale e nazionale, si occupa di Protezione Civile a 360°, antincendio boschivo, collaborazione con i comuni del comprensorio, ricerca persone, radiocomunicazioni nell’emergenza, logistica, gestione campi raccolta profughi e segreteria da campo, incontri formativi nelle scuole elementari, medie e superiori; sezione cinofila, sezione mountain bike e moto alpinismo. Ricerchiamo volontari (ragazzi/e, uomini e donne maggiorenni (a partire dai 16 anni per alcune attività), orientati al lavoro di gruppo, anche in condizioni di stress, disponibili ad un impegno che non sempre prevede, per sua natura, la programmazione degli interventi; è utile ogni tipo di competenza professionale. L’associazione ha diverse sedi nel Tigullio: Lavagna, Chiavari, Santa Margherita, Ne, Coreglia Ligure e Moconesi. In questo periodo di emergenza per il Coronavirus sarà possibile per i nuovi volontari effettuare il primo colloquio telefonico e il corso di formazione online. L’attività pratica si potrà iniziare quando l’emergenza sarà terminata.

Contatti

cell 338 8945557 Marco oppure 347 5864424 Andrea.

Mail info@radioclublevante.it

Sito www.radioclublevante.it

Facebook: radio club levante