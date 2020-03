Podismo/ Rinviata la mezza maratona di Genova

Da Podistica Peralto riceviamo e pubblichiamo

Visto il momento di crisi che il nostro Paese sta attraversando la XVI edizione de La Mezza di Genova viene rimandata a data da destinarsi. È un gesto di responsabilità necessario: la salute prima di tuttoQuesto messaggio è rivolto a tutti gli atleti, agli appassionati, alla famiglie e agli amici che per quindici anni hanno animato, sostenuto e aiutato a crescere la Mezza Maratona di Genova.

Vista l’emergenza sanitaria che il nostro Paese si è trovato a dover affrontare, è con rammarico, ma con la consapevolezza di fare la cosa giusta, che l’organizzazione della Mezza Maratona Internazionale di Genova ha deciso di annullare la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi a Genova il 19 aprile 2020 e di rimandarla a data da destinarsi. Teniamo a precisare che tutte le iscrizioni finora ricevute saranno ritenute valide al momento del recupero dell’evento. La Mezza Maratona di Genova ha lavorato e investito tanto: l’ha fatto con passione e professionalità. Nei mesi passati, abbiamo ideato e messo in cantiere tante novità affinché la XVI edizione della gara podistica più attesa della città fosse per i nostri atleti un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. Abbiamo rinnovato e implementato la comunicazione, così come i percorsi della Mezza Maratona Internazionale, della CorriGenova e della Family Run. Il Metinvest Village in piazza De Ferrari si sarebbe presentato al pubblico in una veste nuova di zecca e le medaglie, premio che ogni anno distribuiamo a tutti i partecipanti, stampate con l’effige del nuovo ponte di Renzo Piano sul torrente Polcevera. Un simbolo per rimarcare, ancora una volta, il legame indissolubile tra la Mezza Maratona e la città di Genova. Un messaggio di speranza nel futuro, che anche oggi, come non mai, dobbiamo tenere a mente. Ma l’appuntamento è solo rimandato.

La Mezza Maratona di Genova ha un sogno: ritrovarci il prima possibile per correre tutti insieme per le strade della nostra città, dalla Sopraelevata che plana sulla vastità del mare, fino al traguardo del Porto Antico. Qui, nel cuore di Genova, dove un tempo si celebrava la forza della Repubblica, vogliamo tornare a festeggiare insieme.La Mezza Maratona di Genova, in questi mesi, ha effettuato importanti investimenti che hanno portato a grandi risultati e desidera ringraziare tutto il team lavorativo, le Istituzioni, gli sponsor e i runner di tutto il mondo.Come Filippide, che sfidò i pericoli nella sua corsa disperata da Maratona ad Atene, con la stessa forza e la stessa tenacia La Mezza Maratona di Genova è decisa a non fermarsi, ma a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.