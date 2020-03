Moneglia: persone in difficoltà, potenziati i servizi

L’amministrazione comunale di Moneglia ha potenziato il servizio di consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari, servizio riservato alle persone in difficoltà. Per fruirne occorre telefonare al numero 0185 490466 dalle 9 alle 11.

Prosegue intanto la sanificazione di alcune zone più frequentate, anche se il Comune ribadisce che per limitare la diffusione del contagio è necessario restare a casa, salvo per i casi di effettiva necessità stabiliti dal Decreto Conte. L’amministrazione comunale, in un post di questa mattina, ringrazia i volontari della Croce Azzurra per il prezioso supporto alla Comunità.