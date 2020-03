Lettere/ “Ho il diritto di frequentare la mia casa in Riviera”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Pur non essendo presente per motivi professionali in questi giorni nella casa di famiglia in riviera, mi sento in dovere rivendicarne il diritto di frequentarla anche in questi giorni di estrema emergenza.

Rispettando le regole imposte naturalmente, ovvero stando in casa, e uscendo solo per acuisti di generi alimentari o similari.

Purtroppo invece sulla vostra sempre interessante testata, si susseguono continue delazioni e richieste di censura da parte di alcuni residenti.

I comportamenti scorretti vanno sicuramente perseguiti e per questo sicuramente le forze preposte sapranno come muoversi.

Altra cosa sono invece i toni astiosi di alcuni residenti, e non solo in questo terribile momento, che dimenticano che tutta l’economia locale della riviera dipende esclusivamente dal turismo, e così pure dalle cosiddette seconde case.

Abbassare i toni dunque.

Un caro saluto a tutta la riviera, e ai numerosi cari amici residenti che da più di 40 anni ho il piacere di frequentare.