Da Claudio De Marchi riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla lettera inviata dal Signore che lamenta il diritto di poter venire nella sua seconda casa in Riviera, vorrei dire a tale Signore che vi è un decreto che impedisce di lasciare il proprio comune di residenza. La legge è uguale per tutti e va rispettata. La sua è una polemica stupida. Rispettiamo i nostri doveri per chiedere i nostri diritti.