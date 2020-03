Lettere/ “Casa in Riviera, lei potrebbe essere positivo”

Da Federico Ricci riceviamo e pubblichiamo

Leggo la lettera di una persona che rivendica il diritto di frequentare la sua seconda casa in riviera. Ne deduco essere residente in altra zona e presumo la Lombardia o il Piemonte.

Vorrei osservare che il suo diritto contrasta con il buon senso. Lei rappresenta che osserverà le regole, e non ho dubbio che lo faccia, ma le domando: non farà mai la spesa? Se fosse ‘positivo’ pur non sapendolo, non crede che venire in riviera può diventare fonte di contagio per quanti lei potrebbe incontrare, anche solo per comprarsi da mangiare? E ancora. Lei sicuramente verrà da una zona lombarda o piemontese, tristemente al centro di cronache mediche, zone comunque con una capacità sanitaria e ospedaliera ben maggiore di quella ligure.

Non crede che se altri aventi diritto come lei portassero il virus in Liguria (stesso discorso vale anche per il sud) il sistema locale potrebbe risentirne in negativo, rischiando di non riuscire a soddisfare la domanda di soccorsi?

Ancora: si é domandato, caro ospite, il perché il governo ha imposto solo una settimana fa un coprifuoco? Perché le scene di turisti sulle spiagge e locali affollati hanno consigliato cosí. Oggi i numeri dei contagi da dove crede che originino?

Per i diritti ci sarà tempo, ora parliamo un po’ di doveri civici.