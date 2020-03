Lavagna: ditta investigativa limita accessi al lungomare

Tra le varie misure per combattere il diffondersi del coronavirus, l’amministrazione comunale di Lavagna ha deciso di incaricare l’Istituto “Gr.Am Investigazioni Academy Srls” con sede a Cogorno, “affinchè sia predisposto un punto di informazione e sensibilizzazione all’utenza presso il lungomare di Lavagna relativamente all’emergenza Coronavirus ed in particolare affinchè si tenda a disincentivare la presenza di persone fuori dalle loro abitazioni, attenendosi invece alle disposizioni ministeriali e regionali che richiedono la permanenza nelle proprie abitazioni delle persone, quale misura temporanea di contrasto della diffusione del virus; di provvedere a un incarico per complessive 28 ore con il seguente orario 10-12 e 14-16 al costo orario di 13 euro oltre iva”.

Il testo integrale della determina è pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune.