Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Bollettino coronavirus

Positivi in Liguria 713 (96 più di ieri)

Persone positivi 713

Ospedalizzati 401 (73 in più di ieri) di cui 85 in terapia intensiva (12 in più di ieri)

Asl1 – 46 (8 terap int.)

Asl2 – 60 (13 terap int.)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

Asl 3 Villa Scassi – 37 (8 in terap.int)

ASL 3 Micone di Sestri ponente – 1

Asl4 – 18 (4 terapia intensiva)

Asl5 – 39 (10 terap int.)

San Martino – 105 (24 terap. Intens)

Galliera – 41 (10 terap int.)

Evangelico – 48(8 terap. Intens)

Al Domicilio 329 (+75)

Oggi dalla Asl 4 è stato trasferito bimbo Covid positivo al Gaslini. Sta bene ha solo tosse. Non compare la voce Gaslini 1 caso oggi perché il bimbo è compreso in quelli comunicati da Asl 4.

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 54 (12 in più di ieri)

ASL – sorveglianza attiva

Asl 1 – 292

Asl 2 – 325

Asl 3 – 287

Asl 4 – 352

Asl 5 – 450

Totale: 1.706

Deceduti 60 – 10 più di ieri (più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere)