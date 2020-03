Codacons: da domani due forum a sostegno dei cittadini

Dall’ufficio stampa di Codacons riceviamo e pubblichiamo

A fronte delle numerose richieste di aiuto provenienti dai cittadini e inerenti tematiche legate all’emergenza coronavirus il Codacons, con il supporto di Tim che ha messo a disposizione i necessari strumenti tecnici, avvia da domani 18 marzo due forum telefonici ai quali anche gli utenti e le piccole imprese della Liguria potranno porre quesiti di natura pratica o chiedere supporto psicologico.

In particolare col primo forum di assistenza psicologica – che risponde al numero 89349949 – un team di psicologi dell’associazione dalle ore 10 alle ore 12, e dalle 14 alle 16, fornirà aiuto per affrontare nel migliore dei modi questi giorni di isolamento a casa, offrendo consigli e supporto a chi più di altri risente dell’emergenza sanitaria in corso.

Il secondo forum – attivo nei medesimi orari al numero 89349933 – è dedicato invece all’assistenza legale su tutte le tematiche inerenti rimborsi di biglietti e viaggi, voucher e bonus, misure di sostegno per famiglie e imprese inserite nel decreto “Cura Italia”, scadenze fiscali, bollette, ecc. Qui uno staff di legali specializzati Codacons fornirà tutte le informazioni utili e le risposte ai tanti quesiti posti negli ultimi giorni dai cittadini, e aiuterà utenti e piccole imprese della Liguria a districarsi nel rebus di norme varate dal Governo.

Oltre alle 4 ore al giorno in cui risponderanno gli esperti Codacons, il forum sarà attivo 24 h su 24 per ascoltare le domande dei consumatori e le risposte fornite dall’associazione.

Resta inoltre attiva la mail dell’associazione per i cittadini che vogliono inviare segnalazioni e denunce o per consulti personali riservati: è possibile inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it specificando il quesito e il proprio numero telefonico per essere poi ricontattati appena possibile dai legali e dagli psicologi Codacons.