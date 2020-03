Chiavari: sanificati gli uffici comunali

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio l’avvio delle operazioni di igienizzazione degli uffici comunali di piazza N.S. dell’Orto; nei prossimi giorni gli addetti interverranno anche nelle altre sedi dell’ente.

“La macchina amministrativa non può fermarsi, abbiamo attuato una misura indispensabile per continuare a rendere fruibili, in sicurezza, gli spazi comunali di prima necessità. Un impegno straordinario per tutelare i nostri dipendenti e i cittadini che devono frequentare determinati settori. Preventivamente, la scorsa settimana abbiamo attivato l’accesso ridotto agli uffici che continuano a svolgere quotidianamente le loro attività tramite telefono ed email, o in appuntamento; per informazioni è possibile consultare il sito www.comune.chiavari.ge.it. Oltre ad aver adottato le misure di comportamento contenute all’interno del decreto ministeriale: dispenser di gel igienizzante in ogni ufficio, rispetto delle distanze di sicurezza, numero contingentato di persone nei meeting, il divieto di assembramenti – afferma il sindaco Di Capua – Grazie ad uno specifico disinfettante, gli addetti comunali hanno appena terminato la sanificazione degli atri, uffici, sale, pavimenti e maniglie di tutto Palazzo Bianco. Infine, questa mattina siamo intervenuti anche negli spazi comuni della Polizia di Stato, mentre nei giorni scorsi in quelli della Polizia Municipale”.