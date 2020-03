Chiavari: il 19 marzo alle 21 suoneranno le campane della Diocesi

Da Luca Brignole, Associazione Campanari Liguri, riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 19 marzo 2020, nella solennità di S. Giuseppe tutte le campane della Diocesi di Chiavari suoneranno alle ore 21 al termine del S. Rosario recitato da S. E. Mons Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari.

Il loro è un invito alla preghiera a Maria, per affrontare questo momento, come già sta avvenendo in altre parti d’Italia. L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione Campanari Liguri.

A questo link il video dell’iniziativa da condividere.

https://www.youtube.com/watch?v=wvXsLDA_G4w

19 marzo 2020: Le campane della Diocesi di Chiavari invitano a pregare Maria – YouTube

Associazione Campanari Liguri

www.youtube.co