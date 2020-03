Chiavari: emergenza sanitaria, assunta una nuova assistente sociale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Emergenza sanitaria che si declina in emergenza sociale. L’amministrazione Di Capua potenzia l’organico dei servizi sociali assumendo a tempo indeterminato Denise Pasquale, classe 1992, dal 3 marzo in servizio presso gli uffici di piazzale San Francesco.

“In un momento davvero difficile come quello che stiamo vivendo, è necessario gestire al meglio le emergenze di tipo sociale, offrendo un aiuto a distanza per affrontare le problematiche legate alla diffusione del coronavirus ed informando i cittadini circa i servizi attivabili nei confronti delle fasce di popolazione più fragili: ad esempio, settimana scorsa abbiamo dato il via al servizio di spesa a domicilio per gli over 65, mentre prosegue il supporto continuo, anche a distanza, alle famiglie con diverse problematiche di disagio e bisogno legate all’area minori – conclude Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – Lontano dai riflettori, impegnati in prima persona, gli assistenti sociali svolgono un ruolo di raccordo importante fra comune, istituzioni sanitarie e società”.