Il Comune di Carasco effettua il ritiro e conferimento dei rifiuti con proprie personale che però non può effettuare il servizio per i “rifiuti sanitari a rischio infettivo” delle persone poste in quarantena, non necessariamente positive al Covid-19, Il Comune ha così interpellato due ditte assegnando poi il servizio “Eco Erdania spa” di Arenzano. Il costo presunto è di 3.660 euro.