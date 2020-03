Social: nasce pagina per conoscere meglio Genova

Riceviamo e pubblichiamo

Nasce una nuova pagina social su Genova. Perché questa pagina? Conosciuta soprattutto per pregiudizi e luoghi comuni, spesso falsi e arbitrari, Genova ha bisogno di farsi conoscere e apprezzare meglio. Per far luce e giustizia su questo ‘strano’ popolo, un gruppo composto da giornalisti, storici, filologi e e profondo conoscitori della città hanno deciso di mettere in rete racconti e aneddoti relativi alla città di Genova e ai genovesi. Ma anche alle scoperte e conoscenze che si possono acquisire passeggiando per la città con gli occhi, e la mente, aperti. Tutti possono collaborare.

Alla pagina per ora ospitata sul sito del gestore (https://www.metaprintart.info/zenalabella/) è presente anche su Facebook (Zena la bella).

Ecco l’articolo uscito ieri: “Bombe sulla Superba”

Ai genovesi e turisti che entrano nella Cattedrale di San Lorenzo, oltre al tesoro conservato nella cripta, è d’obbligo mostrare il “miracolo della bomba”. Ma è quella vera? Pare di no. Genova è stata la città più bombardata d’Italia e doveva fare la fine di Dresda.

Per informazioni: marcofrancesco.picasso@gmail.com