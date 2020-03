‘Santa’: “Riaprite l’ex ospedale di via Arpe”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

In considerazione dell’emergenza sanitaria in tutto il territorio nazionale, il Meetup 5 stelle di Santa Margherita Ligure che ha proposto nei giorni precedenti l’apertura del primo intervento di Rapallo h24 e annessa radiologia senza minimamente essere stato preso in considerazione da istituzioni e Asl 4 ora, confermando tale richiesta, chiede anche a Prefettura, alla Regione Liguria e alla Direzione di Asl 4 la requisizione dell’ex ospedale di Santa Margherita Ligure sito in via fratelli Arpe e la riconversione dell’intero edificio o di alcuni piani di esso in tempi rapidi in struttura socio sanitaria ospedaliera per l’emergenza (cosa che avrebbe dovuto essere fatta già alla fine del mese di febbraio).

Un ospedale che funzionava benissimo chiuso per colpa di una politica cieca che ne ha favorito la vendita.

L’ospedale dei sammargheritesi deve ritornare ospedale!

Mai come in questo momento deve essere chiara ai nuovi proprietari la necessità di una struttura socio sanitaria, altri progetti alla cittadinanza non interessano!