‘Santa’: “Pronto? Ciao, dimmi…” spazio di ascolto telefonico

“Essere comunità in questo frangente vuol dire anzitutto rispettare le direttive e stare il più possibile a casa senza contatti con altre persone. Una situazione non semplice dal punto di vista pratico ma anche emotivo per ciascuno di noi. Per questo abbiamo pensato di attivare un servizio di supporto telefonico dedicato che possa aiutare le persone ad affrontare questo periodo”.

La dichiarazione del Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona racchiude il senso del nuovo servizio di supporto telefonico attivato dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Si chiama “PRONTO: ciao dimmi… #andràtuttobene” ed è uno spazio di ascolto telefonico e diffusione di buone pratiche.

Tre giorni alla settimana, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 un operatore risponderà al numero 335 5752059 (è un numero cellulare, il costo delle telefonate è legato al proprio piano tariffario; è possibile anche la telefonata Whatsapp) per necessità, informazioni, suggerimenti di tipo pedagogico-educativo per i genitori, possibilità di spazio di ascolto psicologico telefonico per minori, adulti e anziani e care-givers e ogni altra esigenza nell’ambito delle relazioni personali.

Conclude l’Assessore Beatrice Tassara: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il Personale del Comune -in particolare quello dei Servizi alla persona e delle nostre cooperative sociali – per la dedizione, l’impegno e la determinazione con i quali mediante il loro lavoro stanno aiutando la nostra comunità”.