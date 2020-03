‘Santa’: posti di blocco ai varchi per entrare in città

Dal Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo

1 Nessuna notizia di nuovi contagiati; 12 persone in isolamento domiciliare. Le condizioni dei due nostri concittadini sono stabili. È anche per loro che dobbiamo restare a casa!

2 Si chiama “Pronto: ciao dimmi…” ed è uno spazio di ascolto telefonico e diffusione di buone pratiche. Parte domani, spargete la voce!

3 Da oggi, 16 marzo, e fino al 16 aprile, le famiglie residenti in Liguria possono presentare domanda per contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni.

4 Posti di blocco ai varchi cittadini, utilizzo delle telecamere di lettura targhe. Carabinieri e Polizia Locale in sinergia sul territorio. Proseguono con questa intensità le giornate delle Forze dell’Ordine a Santa Margherita Ligure.

5 Vanno avanti gli interventi di sanificazione di strade, piazze cittadine, isole pedonali e bidoni delle differenziata.

6 Il Covid-19 non ferma il Tg Santa, domani nuova edizione Continuate a mandarci le vostre foto per la nostra campagna social “Il buon esempio”

Il pensiero di questa sera va ai farmacisti:non solo sono in prima linea, ma sono stati chiamati da Regione Liguria a mettere a disposizione per gli ospedali tutte le loro scorte di dispositivi di protezione individuale

A domani Santa Margherita Ligure: siamo quasi a metà strada, non abbassiamo la guardia, se molliamo adesso vanificheremo gli sforzi di queste due settimane #Iorestoacasa