Recco: “Caro sindaco scrivo…collaboriamo un po”

Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, Consiglieri comunali di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Egregio signor sindaco,

abbiamo più volte espresso la nostra disponibilità ad una seria collaborazione istituzionale per concorrere alla gestione dell’emergenza in atto.

Purtroppo questa nostra disponibilità è stata da lei ignorata e anche dileggiata attraverso strumenti irrituali sotto il profilo istituzionale, quali facebook.

Pur rammaricandocene, ne prendiamo atto e proseguiamo nella nostra attività: questo non è certo il tempo delle polemiche.

Collaboriamo anche dandole consigli e formulando proposte, come abbiamo fatto con riguardo alla domiciliazione gratuita di generi di prima necessità e farmaci a beneficio delle persone anziane o di quelle rese fragili da patologie croniche.

Sempre nel merito di come affrontare questa inedita e complessa situazione, le chiediamo:

-) interventi congiunti di igienizzazione e sanificazione dell’intero territorio comunale (comprese le frazioni), degli ambienti pubblici, delle pensiline attesa autobus, dei parcometri e dei cambiamonete;

-) la continuità assistenziale per minori, anziani, disabili;

-) l’adozione di misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti comunali;

-) una tempestiva comunicazione circa la presenza di soggetti contagiati, compresi quelli degenti presso le strutture ospedaliere, e la conseguente necessità di quarantena;

-) lo slittamento delle scadenze Tari a carico delle famiglie, del versamento del canone osap per gli importi superiori a 1000 euro;

-) la sospensione della Tari per le utenze non domestiche e la riattivazione del pagamento con decorrenza da gennaio 2021;

-) la gratuità dei posti auto del territorio, allo scopo di favorire gli spostamenti in sicurezza di coloro che devono comunque uscire di casa per ragioni di lavoro, di salute o di necessità.