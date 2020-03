Uno yacht battente bandiera delle Isole Vergini, proveniente da San Benedetto del Tronto e alla fonda davanti a San Michele, è stato allontanato dalla Guardia costiera e invitato a proseguire per la Costa Azzurra dove era diretto. Il provvedimento in base al decreto Conte per limitare il contagio da Coronavirus. A bordo vi sono cinque ucraini.