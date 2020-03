In molti si chiedono come è possibile che a Rapallo in zona Sant’Anna si possa gustare un caffé presso un distributore di benzina. Ammesso che ciò avvenga, è possibile perché l’attività prevalente dell’esercizio è la distribuzione di carburante, autorizzata dal decreto Conte.

Aggiungiamo che in altri Comuni il punto bar funziona in quanto l’attività prevalente degli esercizi è la vendita di tabacchi, anch’essa autorizzata dal decreto.