Faccio parte della comunità di Sant’Egidio di Rapallo….

Per passare il tempo mi sono inventata di cucire le mascherine….

Le offro gratuitamente e se qualcuno vuole offrire qualcosa viene usato per la Comunità per aiutare in questo momento difficile i nostri Amici di strada che purtroppo non hanno più la mensa che è chiusa per il Covid 19.

Il mio cellullare è 339 4121810