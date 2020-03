In una città in cui il settore trainante del turismo è di vitale importanza, Rapallo attende come un messaggio di speranza l’avvio dei lavori per la ricostruzione della diga al porto Carlo Riva. Dopo la conferenza dei servizi deliberante e il via libera della Regione, i rapallesi si aspettavano l’immediato inizio dei lavori che tra l’altro riguardano la sicurezza stessa della città.