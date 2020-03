Rapallo: il virus non ferma lo spaccio, due denunce

I militari della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno deferito all’autorità giudiziaria due rapallesi di 41 e 42 anni per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I due sono stati notati per le vie di Rapallo a bordo di un motorino nonostante i divieti imposti dal decreto “Iorestoacasa” che prevede, tra l’altro, non solo di evitare di uscire di casa senza giustificato motivo, ma anche quello di non andare in due su ciclomotori e motocicli in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Controllati, i due, provavano a giustificarsi ma i militari notavano che uno dei due stava cercando di nascondere qualcosa. Sottoposti a perquisizione, infatti, il 41enne aveva all’interno della giacca un barattolo con della marijuana per un totale di oltre 20 grammi. I due venivano quindi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e anche per inottemperanza dei provvedimenti imposti dai DPCM 8-9-11 mar 2020.