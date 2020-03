Politica: “Pagamenti day, il Governo deve ancora decidere”

Da Augusto Sartori, Capogruppo di Fratelli d’Italia Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Oggi, teoricamente ma praticamente, ci sono delle scadenze di pagamenti importanti per molti lavoratori in grave difficoltà ma il Consiglio dei Ministri, per decidere delle misure a sostegno, si riunisce alle 10 dello stesso giorno.

Per cui gli Italiani, questa mattina, si devono fidare di un testo definito da loro stessi “provvisorio soggetto a modifiche”.

Mi auguro che questo governo sia altrettanto ma veramente provvisorio.