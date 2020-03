Politica: “Il virus e la giusta dose d’informazione”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd, riceviamo e pubblichiamo



E’ stata una settimana difficile, dove nel giro di pochi giorni abbiamo dovuto fare i conti con misure molto severe e giuste per il contenimento del contagio da coronavirus.

L’obbligo di stare a casa, la riduzione dei contatti sociali per salvaguardare la salute pubblica, le misure straordinarie per la tutela del lavoro. Stiamo affrontando, tutti, una situazione inedita, che coinvolge senza distinzione ogni parte del mondo.

C’è ansia certo, ma c’è speranza: forme di solidarietà ritrovata, una responsabilità collettiva che pian piano investe ognuno di noi, la voglia di essere utili in qualche modo, in questo momento complicato. Il modo migliore è stare a casa il più possibile.



L’infodemia, le bufale e la giusta dose di informazione

Ho già scritto della infodemia, quel fenomeno che prevede un numero di informazioni così elevato che ci porta a non sapere più a cosa credere, quali fonti siano giuste e affidabili e quali no.

Ecco, in questi giorni di emergenza, il fenomeno è amplificato: non si è fermato il fenomeno delle bufale online o su WhatsApp: qui ho provato a smontarne qualcuna, dalla vitamina C agli aerei che spruzzerebbero disinfettante su tutto il paese. Qui qualche informazione in più per capire come riconoscerle.

In ogni caso vi consiglierei di evitare la ricerca spasmodica di informazioni sui social, 24 ore su 24. Scegliete pochi canali d’informazione e seguire esclusivamente quelli per tenervi aggiornati: il Ministero della Salute in primis, che ogni giorno trasmette il bollettino di aggiornamento. E pochi siti puntuali.

Uno di questi è il Post che sta facendo un lavoro encomiabile di raccolta e verifica di informazioni. Per chi vuole saperne di più, il Sole 24 ore ha raccolto in un podcast giornaliero l’analisi dei numeri, per renderli accessibili.

Quindi, per il momento, il vicino di casa teniamolo come fonte per sapere con precisione il prossimo flashmob fuori dal balcone.

Ps. Sì c’è carenza di sangue, questa non è una fake news: chi può donare vada a donare, sul sito del ministero trovate tutte le informazioni e le istruzioni su come fare.



Le regole da seguire

Le regole da seguire per il momento rimangono le stesse che sono state previste dall’ultimo decreto che ha definito l’Italia tutta come “zona protetta”.

Non si può uscire di casa se non per comprovata necessità lavorativa o personale, giustificata dall’autocertificazione che dobbiamo sempre avere con noi.

La distanza di sicurezza con le altre persone deve essere sempre di almeno 1 metro.

Lavarsi spesso le mani e igienizzare spesso oggetti e superfici (puoi anche scegliere la canzone da canticchiare mentre ti lavi le mani)

Sul sito del Governo, c’è un utile elenco di spiegazioni delle misure del decreto #iorestoacasa, su cosa si può fare o meno.



La salute dei lavoratori

In questi giorni, l’appello principale è stato quello del “restare a casa”, del provare a lavorare da casa, di limitare i contatti sociali per consentire al nostro sistema sanitario nazionale, ai medici, agli operatori, di reggere l’aumento dei casi di coronavirus.

Molte persone escono comunque di casa per lavorare e devono essere messe tutte in condizioni di sicurezza per farlo. Un primo passo è stato raggiunto con l’approvazione del protocollo firmato da Governo, sindacati e imprese, che mette al primo posto un tema: la salute dei lavoratori è la priorità, ancora prima della produzione.

Chi continua a lavorare deve farlo rispettando le condizioni di sicurezza, altrimenti deve limitare la produzione o sospenderla. Sono previsti ammortizzatori sociali per questo.

Ne avevo parlato qui, a proposito della situazione nella nostra Regione e delle proteste dei lavoratori, in particolare quelli di Fincantieri, che poi ha scelto la chiusura dello stabilimento per 15 giorni. Un ultimo appunto su questa vicenda specifica: spero che l’azienda preveda la sospensione non utilizzando le ferie dei dipendenti, come ho letto nei comunicati degli ultimi giorni, ma attivando la cassa integrazione e gli strumenti previsti per un’emergenza senza precedenti.



Un reddito di quarantena

L’emergenza coronavirus poi rende ancora più evidenti anche le fragilità del sistema: sia del mondo del lavoro che del tessuto sociale. Un mondo del lavoro complesso: autonomi e precari, operatori del terzo settore, delle cooperative sociale, lavoratori che ogni giorno si devono spostare, devono essere garantiti con ammortizzatori sociali universali, indipendentemente dal contratto di lavoro che si ha: è una delle priorità e alcune prime misure dovranno essere contenute nel prossimo decreto del governo.

Emerge una grande questione sociale in questa emergenza, che rischia di colpire i più deboli. C’è chi giustamente ha proposto la creazione di un “reddito di quarantena”, uno strumento straordinario per consentire di garantire una tutela minima a chi una tutela non ce l’ha. Una proposta che condivido, e che è stata rilanciata anche dalle associazioni che rappresentano i riders, che, con la chiusura dei ristoranti al pubblico, continuano ad effettuare le consegne a domicilio anche in questa situazione, e anche a loro vanno garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele di chi resta a casa.



Diritti, anche in tempi straordinari

E poi, aggiungo due altre questioni legate al coronavirus, che dovrebbero rappresentare una priorità per le istituzioni.

Le condizioni di vita nelle carceri italiane, dove in questi giorni si sono verificate rivolte dei detenuti, con 10 morti e feriti. Una situazione mai verificata prima nel nostro paese.

E la condizione di chi una casa non ce l’ha: Amnesty ha ricordato che il diritto alla salute riguarda anche le oltre 50.000 persone che in Italia vivono in strada, in situazioni di estrema precarietà, o nei centri di accoglienza.



E in Europa?

Nel giro di pochi giorni, l’attenzione dell’Europa e del mondo nei confronti dell’Italia è passata da una certa supponenza su come si comportavano “gli italiani”, figlia di vecchi stereotipi duri a morire, ad un atteggiamento diverso. Da un lato le istituzioni europee sono tornate sui loro passi, dopo la replica durissima del Presidente della Repubblica Mattarella (sempre un gigante e una garanzia) alle dichiarazioni della Presidente della BCE Lagarde, dall’altro c’è stata l’assunzione della serietà del fenomeno, che non riguarda il singolo Paese e non ha confini.

Stiamo assistendo in queste ore all’adozione di misure analoghe a quelle italiane, messe in campo dalla Spagna alla Germania, dal Belgio alla Danimarca. Anche i governi più restii, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, cominciano ad adottare misure severe.

Segno che si tratta di un fenomeno che avrebbe bisogno di un coordinamento globale sempre più forte.



L’equilibrio dei poteri e nell’esercizio dei poteri.

Stiamo affrontando sfide straordinarie, e mettendo in campo azioni senza precedenti.

Il presidente del Consiglio Conte, immagino, che non si sarebbe mai aspettato di dover fronteggiare uno scenario del genere. Nel giro di pochi giorni, nei fatti ha proceduto alla sospensione della gran parte delle attività non essenziali del Paese, in ragione della tutela della salute pubblica. E devo dire che ho apprezzato l’equilibrio di queste settimane, suo, del Governo a partire dai Ministro Speranza e Gualtieri, nell’adozione di misure così eccezionali. Che in quanto tali non possono essere fatte con leggerezza, trattandosi, nei fatti, di sospensioni di diritti, in nome del diritto più alto alla salute pubblica.

Anche chi, magari in buona fede, fino a qualche settimana fa chiedeva di vivere in maniera normale la nostra quotidianità adesso si sta rendendo conto che l’Italia sta fronteggiando adeguatamente l’emergenza. C’è chi sostiene che le misure restrittive dell’ultimo decreto sarebbero dovuto essere state messe in atto ben prima.

Ma il tema è anche quello della responsabilizzazione collettiva: non ci sono scorciatoie in questa vicenda, o qualcun altro che farà anche il lavoro per altri, come spesso accade. Il meccanismo funziona se tutti contribuiamo. Il contrario dell’immagine di chi nonostante tutto viene in Riviera o dell’assalto dei treni di notte per scappare dalla zona rossa: scelte individuali – o individualistiche – che, giudizio etico a parte, mettono a rischio se stessi e gli altri.



Cosa succederà dopo?

E’ un po’ la domanda che si stanno facendo tutti. E’ presto per dirlo, ma l’uscita da questa emergenza non sarà un atto, ma un processo. Non si chiuderà con un clic, ma sarà un percorso in cui molte cose dovranno essere ripensate.

Il punto non sarà il fatto di puntare al “tutto torni come prima”: ci sarà bisogno di strade inedite e globali, di reazioni collettive, di riorganizzare comunità che si sono scoperte più fragili, ma spesso più coese.

Anche la politica sarà chiamata a ribaltare tutto, a ribadire la priorità, a partire dal ruolo fondamentale dei sistemi sanitari universali e pubblici. Ma non cambierà solo la politica: Stefano Massini, il drammaturgo italiano più famoso al mondo – che già aveva affrontato il tema della crisi, raccontando la storia della famiglia Lehman – ha messo in fila in un piccolo monologo le dieci cose che non saranno più uguali dopo il coronavirus.



In Regione

Soprattutto in questi giorni di emergenza penso che il ruolo delle istituzioni, dei suoi rappresentanti debba essere quello di servizio: zero polemiche (ma proprio zero), dare informazioni, raccogliere problemi, attivarsi, usando i canali social, telefono, mail.

Ogni mercoledì e ogni sabato farò una breve diretta facebook per fare il punto: informazioni, segnalazioni e qualche commento della situazione in divenire.

Se avete domande, dubbi o criticità potete scrivermi qui e proverò a rispondervi.

Vi lascio qui la prima diretta di sabato 14 marzo dove ho provato a fare un po’ di chiarezza sull’autocertificazione e sui disagi che alcuni lavoratori stanno subendo. Uno dei temi che mi hanno posto riguardava i lavoratori nei centri di riabilitazione e le problematiche connesse. I centri diurni erano già stati chiusi, ma rimane incertezza sul tipo di attività che si può svolgere, e se vengono riconosciuti dalle convenzioni, da parte della Regione, anche le attività svolte – se possibile – in modalità di telelavoro o domiciliare. Un tema che in altre Regioni, stanno già affrontando.