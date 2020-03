Pandemia: regole ignorate, aumentano i contagi

Aumentano i contagi, il numero delle persone ricoverate e di quelle in quarantena. In questa situazione è chiaro che ognuno è responsabile della propria salute; restare a casa non è una punizione, evita gli incontri; se si esce (per lavoro, motivi di salute e necessità) occorre stare a debita distanza dalle altre persone, anche dai conoscenti; lavarsi o disinfettarsi le mani. Perché il virus potrebbe sopravvivere su maniglie, cassonetti dei rifiuti, ascensore e in tutto ciò che tocchiamo. Quindi occorre ricordarci che siano noi le sentinelle della nostra salute ed essere attenti a tutte le misure per evitare il contagio.