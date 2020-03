Pandemia: controlli in strada, ipotesi esercito

Una delle strategie per rallentare il corso della pandemia è quello di evitare incontri ravvicinati col prossimo. Ieri i Comuni hanno blindato o monitorato le zone a mare per evitare gli affollamenti che si erano verificati in precedenza. In una giornata quasi primaverile come ieri, la tentazione era grande. Tantissimi, per passeggiare, hanno scelto la rete sentieristica creando anche qui momenti favorevoli al contagio. Considerato il comportamento spregiudicato della gente, per far rispettare le regole si ipotizza anche l’impiego dell’Esercito.