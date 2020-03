Sono diverse le ditte di altre regioni che avevano vinto appalti in Liguria che stanno lasciando la Riviera; a queste si aggiungono ditte che eseguivano lavori per privati. Il coronavirus implicherà quindi indirettamente, ritardi sulla consegna delle opere. Con conseguenze non sempre prevedibili ed effetti immediati che impoveriscono ancor più l’economia locale.