Pandemia: “Aprite il padiglione ‘C’ del Galliera”

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Siamo in prima linea per combattere il contagio e le morti causate dal Coronavirus. Ogni giorno leggiamo i bollettini di guerra che, accanto ai guariti, elencano migliaia di morti e decine di migliaia di contagiati che necessitano di essere ricoverati in ospedale, buona parte in terapia intensiva. Apprendiamo purtroppo che il numero dei contagiati aumenta anche in Liguria e a Genova, e le previsioni sono di una continua crescita. I posti letto scarseggiano e si stanno cercando soluzioni alternative: ospedali da campo, traghetti, navi…”, dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore con il capogruppo in consiglio comunale Luca Pirondini e il consigliere municipale Massimiliano Lucente.

Che continua: “Ma c’è una soluzione più semplice e già pronta: riaprire il padiglione C dell’Ospedale Galliera, che nei progetti regionali e curiali è invece destinato alla demolizione nonostante sia stato totalmente ristrutturato. È già partita una petizione su Change.org (http://chng.it/sCQNCNPW) indirizzata al cardinale Bagnasco affinché quella palazzina venga dedicata alle terapie intensive. È un edificio di 10 piani con centinaia di camere a due letti per un totale di 130 posti, dotato di servizi igienici e di attacchi per l’ossigeno”.

“Perché si insiste con soluzioni decisamente più macchinose come l’allestimento di traghetti o navi da crociera, dove ci sarebbe il problema dell’areazione con aria condizionata che diffonde il virus? E che dire del personale sanitario? Anziché riservarlo alla nave, non sarebbe meglio destinarlo al padiglione C del Galliera?”, concludono i pentastellati Salvatore, Pirondini e Lucente.

MoVimento 5 Stelle Liguria

MoVimento 5 Stelle Genova

MoVimento 5 Stelle Genova Centro Est