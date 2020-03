Lettere/ Camogli: la pandemia e una lezione di vita

Da Giorgo Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Siamo nel mezzo di un sostanziale disastro sociale ed economico.

L’assedio alla cittadinanza posto in essere dal Coronavirus sta lentamente logorando l’equilibrio delle persone che si sentono impotenti dinanzi ad un pericolo subdolo e sconosciuto… e si sa che un nemico che non si vede è quello che fa più paura.

Ottemperiamo coscientemente alle direttive imposteci dal Governo (ahimè, forse troppo tardi!) nella speranza che tutti questi sacrifici possano sortire qualche benefico effetto e siamo anche convinti che la strada sia quella giusta.

Ma, purtroppo, siamo anche consapevoli che ci vorrà molto tempo, molto più di quello che pensiamo.

Tuttavia, la situazione dovrebbe farci riflettere su altri ben più importanti aspetti.

Ad esempio, sulla caducità delle cose, sulla sterilità di certi nostri atteggiamenti, sulla pochezza di alcune nostre abitudini di vita, sulla cecità di certi nostri obbiettivi, sulla fatuità di molte sfrenate ed illusorie corse al progresso.

Forse tutto quello che sta avvenendo ci farà riconsiderare alcuni obsoleti valori della nostra esistenza e, finalmente, ci farà di nuovo apprezzare la vita semplice delle cose.

Una lezione di vita che deve servire soprattutto ai giovani che sono quelli che, per primi, devono comprendere bene tutto ciò che sta avvenendo, prima di trovarsi, in futuro, dinanzi ad un mondo zeppo di cellulari ma privo di anima e di cuore!

Tuttavia, c’è un piccolo lato paradossalmente positivo in tutta la vicenda (ed è strano che i media non ne parlino…): credo che questa pandemia abbia ridotto, in misura considerevole, l’inquinamento delle città, i furti, le rapine, gli scippi e lo spaccio di droga.

E questa, quantomeno, potrebbe essere una, seppur magra, consolazione!