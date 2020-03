Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)



Scusate se mi permetto …. ma vorrei sapere perché nonostante ogni divieto ed ogni ordinanza le persone a Camogli fanno i loro bei giretti in porto e sul molo. A Camogli girano, per controllare, Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera…. ma è una gara a chi è più stupido e riesce a farla franca? Ma non hanno vergogna? Complimentoni ai trasgressori! Evviva! La facciamo in barba a noi stessi.