Chiavari: Rsa Gianelli, con la nuova gestione stesso numero di dipendenti e posti letto

Nuova gestitone per la casa di riposo Gianelli di corso Colombo a Chiavari. Subentra il consorzio di cooperative sociali, con sede amministrativa a La Spezia, “Campo del Vescovo”.

Ad ottobre la crisi finanziaria della struttura, l’ipotesi di fallimento e le proteste dei dipendenti senza stipendio. Questa mattina l’annuncio a Palazzo Bianco: il primo cittadino Di Capua e l’assessore alla sanità Corticelli hanno ricevuto il presidente Don Mario Perinetti e il responsabile

Giacomo Linaro.

«Dopo essere sceso in piazza con i dipendenti e aver ascoltato le loro rimostranze, mi sono immediatamente attivato per trovare una soluzione – spiega il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua – Si conclude così, in maniera positiva, un momento difficile sia per i lavoratori che per gli ospiti della casa di riposo. Domani il consorzio Campo del Vescovo firmerà

il contratto per il passaggio di gestione dell’Rsa Gianelli: confermati tutti i posti di lavoro e mantenuti i 25 posti letto. Ringrazio Suor Giovanna Petronio, responsabile provinciale delle Suore Gianelline, per aver seguito le trattative e per l’incessante lavoro svolto per mantenere alta la qualità del servizio erogato».