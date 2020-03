Chiavari-Recco: da oggi tagli alle linee bus

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo



Sono stati già oltre 300 gli abbonati di Atp Esercizio, che hanno già

scaricato la nuova app Telegram, che consente una più veloce ed efficace comunicazione attraverso il canale dedicato e denominato “atpesercizio”.

«Qui chiunque può trovare in tempo reale le informazioni relative al

servizio ed alle attività aziendali. In meno di 48 ore abbiamo già avuto

tanti utenti che hanno scaricato la app. Si tratta di una novità che

permetterà a tutti i nostri pendolari di essere sempre informati» -dice

Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp. Da quest’oggi è anche attivo un numero di telefono per rispondere alle richieste di

informazioni. Funzionerà con orario dalle 8 alle 18 e che è soprattutto a disposizione di chi preferisce e predilige un sistema più tradizionale.

l numero è 0185/373323 e i centralinisti rispondono dalla sede di Carasco.

Per quanto riguarda il servizio, l’adozione dei tagli limitati alle ore

scolastiche e a quelle festive, per un totale di circa il 20 per cento del

totale del servizio, non hanno creato problemi. Così come la soppressione elle linee C2 e T13 a Chiavari, entrata in vigore da quest’oggi.

Da segnalare che da oggi il servizio “Chiama Bus” a Recco sarà attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Inoltre da quest’oggi è sospeso anche il servizio da e per San Terenziano, frazione il cui territorio si estende a cavallo trai due comuni di Chiavari e Leivi.