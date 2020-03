Chiavari: controlli denunce e sanificazione

Chiavari sta combattendo con vigore la battaglia contro il coronavirus. Ieri massicci controlli per verificare il rispetto del decreto che intende evitare i contagi. Oggi la sanificazione dei luoghi.

A spiegare la situazione è lo stesso sindaco Marco di Capua molto presente sul territorio: “In prima linea contro il virus. Ieri mattina abbiamo fatto il punto con le forze di polizia che presidiano il lungomare di Chiavari: gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, insieme a dodici volontari dell’associazione nazionale Carabinieri, sono impegnati a far rispettare le disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, verificando il rispetto della distanza di sicurezza e le autocertificazioni personali. Sono due le denunce penali effettuate ieri dal personale della Municipale per inosservanza delle disposizioni del dpcm”

Di Capua prosegue: “Nonostante ciò, devo ammettere che i chiavaresi stanno rispondendo positivamente all’invito a non uscire dalla propria abitazione, pochissimi in passeggiata mare nonostante il bel tempo. Inoltre, il nostro personale comunale sta portando avanti le operazioni di sanificazione di marciapiedi, strade, panchine, cestini di tutto il lungomare, compreso il porto turistico di Chiavari: questa mattina gli operai con lancia alla mano hanno provveduto ad igienizzare anche una parte del centro cittadino, partendo da via Trieste e piazza Roma”.