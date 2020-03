Camogli: “Signor Sindaco, controlli le presenze anomale nelle seconde case”

Da Umberto Volpe riceviamo e pubblichiamo

Mi permetto di segnalare la presenza sul territorio Comunale di residenti o supposti tali, “anomali” in questo periodo

Conosco personalmente costoro, e sono assolutamente certo che non abitano a Camogli tutto l’anno.

Posseggono case di vacanza, ma risiedono abitualmente in Lombardia (posso fare nomi e cognomi). Essi sono semplicemente “fuggiti” nella casa al mare.

Ordunque, segnalo al Sig. Sindaco di attuare misure di controllo attraverso la Polizia Urbana e le altre Forze dell’ordine

Ricordo che:

1) Quanto sopra è vietato dal decreto ultimo emanato

2) I lorsignori che hanno scambiato Camogli per un’isola non contaminata, devono denunciarsi alla POLIZIA Urbana e riempire il modulo apposito della Regione Liguria. Lo hanno fatto? Prego controllare

3) Gli stessi SONO OBBLIGATI ALLA QUARANTENA VOLONTARIA. Disobbedienti, in quanto visti personalmente in negozi a Camogli. Prego di identificare e denunciare

4) Il testo dell’ordinanza, prevede che la spesa si fa da un componente familiare. Disobbedienti, in quanto visti personalmente in pescheria a scegliere il “pesciolino”. I controlli vanno intensificati

5) Ricordo a costoro che le regole valgono per tutti e loro si comportano solo da furbi egoisti disobbediendo e provocando un rischio pericoloso alla comunità se scoperti positivi a posteriori, in quanto provenienti da luoghi accertati infetti

In questo momento di particolare sofferenza e rischio, censuro queste condotte e auspico che le forze dell’ordine tutte, che vedo sono assai impegnate e Le ringrazio, si attivino con i loro strumenti per combattere codesti comportamenti scellerati e incoscienti. Bisogna stare a casa (non quella al mare).