Camogli: le zone soggette a disinfezione, domani

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Intervento di disinfezione all’interno del territorio comunale. L’intervento inizierà domani 17 marzo 2020 alle ore 12.00e osserverà il seguente percorso:

1.Area supermercato Gulliver e località Migliaro

2.Località S. Rocco (dalla piazza della Chiesa a zona negozi alimentari; zona panificio Maccarini)

3.Località Ruta (via Aurelia, tra la galleria e i negozi alimentari; Piazza Gaggini,via Molfino fino al bar Nicco)

4.Centro storico (via Garibaldi, via della Repubblica, via xx settembre, scalinate, via Colombo, zona Porto, largo Ido Battistone, piazza Amendola)

Non è necessario spostare le automobili.